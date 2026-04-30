写真のRAW現像ソフトといえば、Adobe LightroomやSILKYPIX、メーカー純正アプリなど、昔からよく知られているものが数多くあります。そんな中、いま注目したいのがDaVinci Resolveです。 「DaVinci Resolveといえば動画編集アプリでは？」と思った読者も多いかもしれません。実際その通りなのですが、2026年4月に突如として「フォトページ」という写真編集機能が追加されました。今回は、プロ御用達の高機能