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クリーブランド・キャバリアーズ vs トロント・ラプターズ 日付：2026年4月30日（木） 開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland） 最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 125 - 120 トロント・ラプターズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対トロント・ラプターズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターは