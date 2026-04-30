山辺町でけさ、クマの目撃が相次ぎました。クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして町が注意を呼びかけています。 【写真を見る】山辺町でクマの目撃相次ぐ付近に潜んでいる可能性も警察などが注意を呼びかけ（山形） 山辺町によりますときょう午前6時過ぎ山辺町近江で「クマを目撃した」などと付近の住民から通報がありました。 クマの目撃は、住宅地の近江地区に加えて大塚、要害地区でも相次いでいて、町は同じ個