酒田市の名瀑「玉簾の滝」では今ライトアップが行われていて、日中とは違う幽玄な姿を楽しむことができます。 【写真を見る】癒しの名瀑玉簾の滝でライトアップGWお出かけ情報落差60メートルの水が流れ落ちる風景に感動（山形・酒田市） 酒田市升田地区にある「玉簾の滝」。今月25日からライトアップがはじまり、日没から夜9時までの間、滝がライトで照らされ、昼の時とはひと味違う幽玄な姿を見ることができます。