OpenAIから集団離脱した研究者たちが築いたAI企業・Anthropic。トヨタ自動車を超える評価額に成長したこの企業の本質はどこにあるのか。マイクロソフトやグーグルでエンジニアとして活躍し、複数の企業で技術顧問を務める及川卓也氏が「AIの安全性への執着を競争優位に変えた」と評する企業の正体に迫る。「AIエージェント主役時代」の中心にいるAnthropic複数のAIエージェントが役割を分担し、人間はその指揮と監視に回る――前