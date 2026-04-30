【写真】佐久間大介＆愛猫の密着ショット／佐久間大介と愛猫たちの日常／愛猫たちの誕生日をお祝いする佐久間大介 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、愛猫とのショットを公開した。 ■佐久間大介、愛猫をなでる優しいひととき 佐久間は「愛情表現が一生懸命」というコメントを添え、写真を投稿。公開されたカットには、ブラックのゆったりとしたトップスを着た佐久間の胸元に顔をうずめ、安心しきった様子でくつろぐ愛