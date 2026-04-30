タカラスタンダード [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.9％増の196億円になり、27年3月期も前期比9.3％増の215億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を100円→116円(前の期は78円)に増額し、今期も前期比8円増の124円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(