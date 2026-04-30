商船三井 [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比58.1％減の1758億円に落ち込み、27年3月期も前期比17.5％減の1450億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の205円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比66.6％減の143億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.2％→5.1％に悪化した。 株探