カワタ [東証Ｓ] が4月30日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の6000万円→3600万円(前の期は5億7600万円)に40.0％下方修正し、減益率が89.6％減→93.8％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の6700万円の赤字→9100万円の赤字(前年同期は4億3700万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計