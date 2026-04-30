フィード・ワン [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の81億円→86億円(前の期は67.8億円)に6.2％上方修正し、増益率が19.3％増→26.7％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の43.8億円→48.8億円(前年同期は29.8億円)に11.4％