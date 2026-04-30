太陽ホールディングス [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比49.4％増の322億円に拡大し、27年3月期も前期比3.6％増の334億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の80.2億円に急拡大し、売上営業利益率は