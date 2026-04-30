日本航空 [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比28.6％増の1376億円に伸びたが、27年3月期は前期比20.1％減の1100億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比49.2％増の238億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.6％→6.6％に改善した。 株探ニュース