セレス [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.2％→18.2％に急上昇した。 株探ニュース