卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が28日に開幕した。団体戦は釜山大会以来2年ぶりの開催となり、100周年を記念して卓球発祥の地であるイギリス・ロンドンで熱戦が繰り広げられている。1971年の名古屋大会以来、55年ぶりの金メダルを狙うのが日本女子。メンバーが入れ替わり、新たな布陣で臨む中、まずはシード争いをかけた戦いに挑む。 ■伊藤＆平野が選外に 過去5大会