ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地ロジャースセンターでのレッドソックス戦に「4番三塁」で先発出場。3回裏に逆転の左前適時打を放つなど、4打数1安打2打点の活躍。チームは8－1で快勝した。米メディア『The Athletic』のイーノ・サリス記者は、岡本の打席での立ち位置の変化に注目している。 ■課題の外角球対策か この試合、今季9度目の4番に入った岡本は1