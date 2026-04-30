この記事をまとめると ■BYDが日本市場にPHEVを本格的に投入する ■SUVの「SEALION 6」を皮切りに小型車「ATTO 2」で市場拡大を狙う ■EVだけでなくPHEVでも世界的に存在感を強める戦略を展開する BYDはEVだけのメーカーじゃない いまやBYDと聞けば多くの人が「中国のEVメーカー」と答えると思う。BYDが日本参入を発表した2022年7月では、自動車業界関係者以外でBYDの認知度は日本でゼロに近かった。 同年夏には、BYDが協賛し