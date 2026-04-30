平岸ー真駒内間で運転を見合わせていた地下鉄南北線について、札幌市交通局は先ほど午前１１時４０分に運転を再開したと発表しました。札幌市交通局によりますと、４月３０日午前７時２０分ごろ、地下鉄南北線の自衛隊前駅近くの車両基地から真駒内駅に向けて走行していた回送電車で車両の不具合があり、運転士が緊急停止させました。この影響で、平岸ー真駒内間は運転を見合わせ、バスによる振替輸送が行われました。