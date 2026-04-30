中国メディアの環球時報は27日、米CNBCの報道を引用し、36歳の米国人男性ブラッドリー・クレイさんが「中国に来たことは、これまでに自分がした中で最も素晴らしい決断の一つだった」と述べたことを伝えた。以下はクレイさんの手記の要約だ。子どもの頃、私はよく引っ越しをしていた。カリフォルニア州で生まれ、アリゾナ州、コロラド州、バージニア州など複数の州で暮らしてきた。一つの場所を「家」と呼べるほど長く住む機会はな