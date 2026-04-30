笑点60周年特別展「座布団を取って 取られて60年」日本テレビの超長寿番組「笑点」60年の歴史を体感できる特別展が開催！展覧会の見どころに加え、数々のオリジナルグッズを紹介します笑点の代名詞「座布団」の販売も！公式HP https://sho-ten60th-exh.jp/京王百貨店 新宿店7階 大催場5月8日（金）〜19日（火） TVアニメ「らんま1/2」展水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻る不思議な体質になってしまった早乙女乱馬と、