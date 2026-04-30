この記事をまとめると ■ファッション界においてコンバースのオールスターは鉄板アイテムだ ■トミカがコンバースのオールスターとコラボを発表 ■オールスターがミニカーとして6月に販売されることになった ありそうでなかったおもしろトミカが登場！ とにかく流行り廃りが激しいファッション業界。そんなファッション業界においても、定番中の定番ともいえる商品がある。それが、コンバースのオールスターだ。世界中の老若男女