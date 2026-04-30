バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、大人向けプラキットブランド「SMP［SHOKUGAN MODELING PROJECT］」から、「グレートマジンガー ファイヤーオン！セット」の予約受付を、2026年4月20日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」限定ではじめた。発送は12月の予定。強化装備「グレートブースター」を限定オプションとして同梱1974年に「マジンガーZ」の続編とし