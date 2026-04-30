VTuberグループ「にじさんじ」の公式Xが更新されました。【映像】にじさんじ 公式Xからのお知らせ「【国際情勢の影響に伴う一部商品の価格改定に関するお知らせ】現在、国際情勢の影響により、アクリル、プラスチック、化学繊維を使用した製品をはじめとする石油由来の資材が高騰し、調達環境が非常に不安定になっております。また、輸送費も高騰しており、石油由来ではない商品にも影響が生じています。資材の早期確保や諸経費