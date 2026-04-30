映像は、1977年（昭和52年）４月の新和町（現 天草市）の様子です。田んぼの中を手押し車のように押しているのは「ガンヅメ（雁爪）」。雑草を取ったり、土を撹拌したりするための農具です。全国的には昭和30年代以降はあまり使われなくなったと言われていますが、天草地方ではその後も利用されていたようです。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】天草に残る「ガンヅメ押し」【昭和52年・1977年】