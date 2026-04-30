アメリカ・ニューヨークで開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議で中国が「日本は同盟国の核兵器を配備しようとしている」と主張し、非難の応酬となりました。中国代表「（日本は）憲法と非核三原則の改正を推進し、長距離攻撃能力の拡大を図り、同盟国の核兵器を配備しようとしている」核軍縮や核の不拡散などに向けた取り組みについて話し合うNPT再検討会議で中国の代表はこう述べ、高市政権の発足以降、「日本による核兵