月9出演のイケメン高校生彼氏に彼女が“ブチ切れ”!?。この驚きの展開を受け、スタジオは「ガチギレや」「怒りすぎだって」など笑いと驚きの声が上がった。【映像】俳優として月9に出ていた彼氏のビジュアルABEMAにて4月29日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#53では、恒例企画「みんなであの街歩いてみました」の愛媛編の後半戦がオンエア。今回は「