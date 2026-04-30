3月、米南部ジョージア州の空港のデルタ航空機（ゲッティ＝共同）デルタ航空は30日、日本発の国際線全路線で、5、6月発券分の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を値上げすると発表した。中東情勢の悪化で航空燃料の価格が高騰しているため。最大で約8割上昇する。片道で北米、中南米行きが4月発券分から2万4100円高い5万6千円、ハワイ行きが1万6400円高い3万6800円となる。燃油サーチャージは、燃料費の変動分を航空運賃