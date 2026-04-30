お笑いコンビ・さらば青春の光と関西ジュニアの西村拓哉が出演するMBSのバラエティ番組『さらば青春のスポットライト』第2回が、5月2日深夜1時28分から放送される。大阪駅前ビルを舞台に、表には出にくい“影の名物”へ光を当てるロケ企画で、3人が出会った人物や出来事の中から“Most Valuable Spotlight”を決定する。【写真】痛そう…！足つぼマッサージを受ける西村拓哉同番組は、MBSが4月から始動した『MBS火ダネプロジェ