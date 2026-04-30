【明治安田J1百年構想リーグ】京都サンガF.C. 1−1（PK：5ー4） ガンバ大阪（4月29日／サンガスタジアム by ＫＹＯＣＥＲＡ）【映像】衝撃のキャッチミス京都サンガF.C.のGK太田岳志が、試合終了間際に痛恨のキャッチミスから失点。しかし同点のまま迎えたPK戦では汚名返上の連続セーブでチームをPK戦勝利に導いた。京都は4月29日、明治安田J1百年構想リーグの第13節でガンバ大阪をホームに迎えた。ゴールレスで迎えた89分、新