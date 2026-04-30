気象庁＝東京都港区気象庁は30日、低気圧などの影響で5月1日にかけ、東―西日本や南西諸島で大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や突風、ひょうへの注意を呼びかけた。気象庁によると、低気圧が前線を伴って東シナ海を東北東へ進み、1日は西日本から東日本の上空に、この時期としては強い寒気が流れ込む見込み。大気の状態が非常に不安定になる。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど、安全確