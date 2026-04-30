【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２９日、米主要ニュースサイト・アクシオスの電話インタビューで、戦闘終結に向けて核問題の協議を先送りするイランの提案について拒否する考えを示した。米国が核問題に関して受け入れ可能な合意が成立するまで、イランの船舶を対象とした海上封鎖を続けると強調した。イランが仲介国パキスタンを通じて今週示した提案は、戦闘終結とホルムズ海峡の開放が実現された後、核問題