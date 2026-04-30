岩手県大槌町の山林火災は発生から30日で9日目です。一部の地域を除いた避難指示が29日に解除されてから一夜が明け、住民から安堵の声が聞かれました。三倉茉裕子報告：町は日常を取り戻しつつあります。焦げ臭さもほとんど感じなくなりました。4月22日に発生した山林火災では29日、町は一部地区の24人を除き、避難指示の解除を決めました。大槌町民：日常生活に戻れるなという、ほっとした安堵感がいっぱいだね。県などによります