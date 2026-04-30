4月28日に体調不良のため休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）に対し、妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）がつづった“愛があふれる夫へのメッセージ”が話題になっている。【映像】「日村さんに似てきたな」と話題になったプライベートショットInstagramでは夫婦旅行の様子や番組本番前のオフショットなどを投稿している神田。ニューヨーク旅行中に撮影したハート形のサングラス姿には「日