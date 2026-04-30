アメリカのトランプ大統領は、再協議にむけてイランが提案したとされる核問題の先送りを認めない考えを示しました。イランが譲歩しない場合、軍事行動を検討するとの報道も出ています。トランプ大統領「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」トランプ大統領はこう述べ、再協議にむけてイランが提案しているとされる核問題の先送りには応じない考えを示しました。その上で「イ