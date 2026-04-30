【ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ】 5月7日 発売 価格：1,350円 グレープストーンは、「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」を5月7日に発売する。価格は1,350円。 本商品は、東京ばな奈と「ちいかわ」のコラボレーション第2弾で展開されたトートバッグの単品販売バージョン。裏表両面にちいかわたちがデザインされているほか、