「家族だからこそ、わかり合えるはず」そんな期待が、時に自分を苦しめてしまうこともあるのではないでしょうか。近い関係だからこそ、お互いに心地良い距離を見つけたいものですね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 家族に対する期待と失望 かつての私にとって、実家への帰省は楽しみというより義務に近いものでした。 母の何気ない小言にカッとしてしまったり、父の古い価値観に真っ向から反論しては後味の