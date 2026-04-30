今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの行動。飼い主さんと一緒に過ごしていた猫ちゃんでしたが、ふとある行動をとっていたようです。投稿はThreadsにて、6.9万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。 【写真：ソファでくつろぐ猫→飼い主と『そっくりの体勢』で……『まさかの光景』】 人間の私とそっくりの体勢で… 今回、Threadsに投稿したのは「とらお」さん。登場したのは、猫のとらおち