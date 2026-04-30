猫さんを洗面台でシャンプーすることに。お湯をかけて洗っていくと……。あまりにもお利口に洗われてくれる猫さんの様子は、Instagramで239万回以上も再生されるほど話題に！「凄いお利口さん！」「こんなに大人しいのすごい」「モフモフから細くなる所好き♡」といった声が寄せられました。 【動画：シャンプーされる猫→信じられないほど大人しくて…猫とは思えない『驚きの光景』】 洗面台でシャンプ