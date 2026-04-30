猫が『ふとんに粗相』をするときの理由 1.トイレ環境への不満がある ふとんへの粗相は、「トイレが気に入らない」というサインであることが少なくありません。猫はとてもきれい好きで、少しの汚れやニオイでも敏感に反応します。 砂が合っていない、掃除の頻度が少ない、設置場所が落ち着かない。こうした小さな違和感が積み重なると、「ここではしたくない」と感じてしまいます。その結果、やわらかくて安心でき