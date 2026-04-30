暖かい季節が近づくと、ひんやり冷たいスイーツが恋しくなる人も多いのでは？ そんな今の時季、【セブン-イレブン】から、思わず写真を撮りたくなりそうな見た目も愛らしい新作アイスが登場しました。今回はひとくちで手軽に食べやすいものから、満足感たっぷりの分厚いサンドまで、毎日のご褒美に選びたい注目商品をご紹介します。 コロンと可愛いアソート氷菓 「3Dフルーツポップス」は、ひとくちサ