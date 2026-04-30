日本の食文化に欠かせない味噌や醤油などの発酵食品。そうした発酵文化を支えてきた企業のひとつ、株式会社秋田今野商店（秋田県大仙市）の取締役・今野凛さんが私たちの暮らしに深く関わる「微生物」「発酵」の可能性について語りました。☆☆☆☆発酵について今野さんは「菌の力を借りて、もともとなかったものを生み出す工程」と説明します。さまざまな発酵食品（イメージ）例えば日本酒造りでは、米に含まれるデンプンを