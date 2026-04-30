伊藤洋輝にリーズらが関心ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンの日本代表DF伊藤洋輝に対し、プレミアリーグの複数クラブからの関心が伝えられている。バイエルンは“適切な”オファーに対して移籍にオープンな姿勢だと報じられている。伊藤は2024年にシュツットガルトから名門バイエルンへ加入したが、加入直後から度重なる負傷に苦しんだ。右足中足骨骨折による長期離脱から復帰した今季は公式戦20試合に出場し、1得点2アシスト