あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、新企画「GWお得ネタ」後半として、「特ネタ中とろ」と「大盛りねぎまぐろ軍艦」の2種類を4月30日から110円〜（以下、税込み）で販売します。5月10日までの予定。【写真】「大盛りねぎまぐろ軍艦」もおいしそう！GW期間中の“お得”なメニューを一挙に見る！「特ネタ中とろ」は通常180円〜のところ、特別価格で提供。一方の「大盛りねぎまぐろ軍艦