オランウータンは東南アジアのボルネオ島とスマトラ島に分布する霊長類の一種であり、アジアで唯一の大型類人猿でもあります。道路の拡張によって生息地が分断されてしまったオランウータンが、人間によって作られた「人工の橋」を使って道路を渡っている様子が初めて撮影されました。World First: Orangutan Filmed Using a Human-Made Bridge : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/world-first-orangutan-filmed-using-a-