◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）鹿島は東京Ｖに１―２で逆転負けし、今季初の「勝ち点ゼロ」に終わった。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【５・０】全てがはまらず、１０か月ぶりの「勝ち点ゼロ」。２位ＦＣ東京と勝ち点３差ＧＫ早川友基【６・０】繋ごうという選択自体は間違いではなく、評価すべきは安定のセービング力の方だろうＤＦ濃野公人【６・０】前々節ゴール、前節