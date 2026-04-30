静岡市清水区の国道1号バイパスでの落石で一部区間で通行止めとなっていましたが、29日夜、解除されました。28日午後11時前、静岡市清水区興津東町の国道1号バイパスで、およそ50メートルの範囲に斜面から落ちた石が散乱した影響で、上り線が興津インターから寺尾インターの間で、下り線が蒲原東インターから興津インターの間で通行止めとなっていました。この通行止めはおよそ24時間後となる29日午