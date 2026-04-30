29日、リニア工事をめぐり大井川流域10の市町と静岡市が、「県の専門部会」で議論されたJR東海の環境保全措置について了承しました。会議には大井川流域の10の市町や静岡市、県、JR東海などが参加しました。会議では県の専門部会で議論された水資源・生物多様性などの「対話内容」についてJR東海側から報告があり、参加した市長・町長らが了承しました。また、静岡工区着工後のモニタリング体制についても説明がありました。流域市