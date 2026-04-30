ゴールデンウイークに黒潮町で行われる人気イベントTシャツアート展の準備が進んでいます。ひらひらと海風になびくTシャツ。4月29日、黒潮町の入野の浜で5月1日から始まるTシャツアート展を前に作品の設置作業が行われました。Tシャツアート展は砂浜美術館が1989年から企画しているもので、2026年は国内外から約900点が集まりました。29日は、町の職員や県内外のボランティアなど約30人が参加してT