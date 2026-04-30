☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝高梨、阪神＝西勇阪神は２９日、高橋遥人の今季３度目の完封でヤクルトに２―０で勝利。再度首位を奪回した。しかし、高橋の好投が目立つ一方、打撃では計１６三振。２１年８月２９日の広島戦以来７度目となるチームワーストタイの三振数をマークした。３０日はヤクルト３連戦の勝ち越しをかけて西勇が今季初登板。西勇は現在通算１４８４奪三振で、１５００奪三振まであと１６