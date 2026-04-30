元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、台湾への２人旅行ショットを公開した。渋谷は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「台湾思いつきでぽんっと行きましたが、行きたい所全部行けました！食と自然と文化と街を楽しめた、最高の２人旅でした」と記し、昨年、ＮＭＢ４８を卒業したタレント・小嶋花梨と台湾旅行を楽しむショットを複数枚投稿した。「人生には“一口目がいっぱいある”って教えてもらって、今大好きな