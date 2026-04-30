東京ディズニーシーは趣の異なる8つのテーマポートを巡ることで、世界を旅するように楽しむことができる唯一無二のテーマパーク。テーマポートごとのカルチャーや音楽、食など、さまざまな体験でゲストを魅了します。パークを巡るワクワク感を、さらに盛り上げるのがスペシャルイベントです。一年中いつ訪れても、その期間でしか味わえない新鮮なワクワク感でゲストをおもてなしします。このスペシャルイベントについて、オリエン